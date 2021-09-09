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Вілкул попросив Раду провести вибори у Кривому Розі через смерть мера

Четвер, 9 вересня 2021, 16:59
Вілкул попросив Раду провести вибори у Кривому Розі через смерть мера

Виконувач обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул скерував до Верховної Ради звернення про призначення позачергових виборів мера міста через смерть попереднього мера Костянтина Павлова.

Джерело: повідомлення Криворізької міської ради

Деталі: У повідомленні вказується, що вибори міського голови Кривого Рогу Верховна Рада може призначити вже у березні 2022 року. До того часу керівником міста залишається Вілкул.

Дослівно: "Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", звертаюся до Верховної Ради України із проханням про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області у зв'язку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина Юрійовича".

Передісторія:

  • Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спрогнозувала, що позачергові вибори мера Кривого Рогу, швидше за все, відбудуться в березні 2022 року.

Українська правда

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Теми: Кривий Ріг
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