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Вілкул попросив Раду провести вибори у Кривому Розі через смерть мера

Четвер, 9 вересня 2021, 16:59

Виконувач обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул скерував до Верховної Ради звернення про призначення позачергових виборів мера міста через смерть попереднього мера Костянтина Павлова.

Джерело: повідомлення Криворізької міської ради

Деталі: У повідомленні вказується, що вибори міського голови Кривого Рогу Верховна Рада може призначити вже у березні 2022 року. До того часу керівником міста залишається Вілкул.

Дослівно: "Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", звертаюся до Верховної Ради України із проханням про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області у зв'язку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина Юрійовича".

Передісторія:

  • Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спрогнозувала, що позачергові вибори мера Кривого Рогу, швидше за все, відбудуться в березні 2022 року.

Українська правда
Теми: Кривий Ріг


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