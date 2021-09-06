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Слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу через зловживання – Монастирський

Понеділок, 6 вересня 2021, 11:05
померлий Костянтин Павлов

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт в зв'язку з цим...

Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання".

Деталі: За його словами, ніхто не тисне на слідство.

Він додав, що інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом: "Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В даному випадку - мер".

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Передісторія: 

  • Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
  • Слідство розглядає три основні версії події: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.
  • Слідчі виявили на тілі загиблого одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.
  • Досліджують записи з камер відеоспостереження з дому та прилеглої території.
  • 25 серпня міська рада Кривого Рогу зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути питання про дострокове припинення повноважень Криворізького міського голови і призначення нового в.о. мера у зв’язку зі смертю очільника міста Костянтина Павлова. Обов’язки міського голови буде виконувати колишній мер Юрій Вілкул, а секретар міськради Олександр Котляр заявив, що вирішив піти з посади. 

Теми: МонастирськийКривий Рігмісцева владавбивство


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