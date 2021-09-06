Слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу через зловживання – Монастирський
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт в зв'язку з цим...
Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання".
Деталі: За його словами, ніхто не тисне на слідство.
Він додав, що інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом: "Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В даному випадку - мер".
Читайте також: Смерть мера в місті президента. Ким був Костянтин Павлов і що відомо про його загибель
Передісторія:
- Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
- Слідство розглядає три основні версії події: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.
- Слідчі виявили на тілі загиблого одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.
- Досліджують записи з камер відеоспостереження з дому та прилеглої території.
- 25 серпня міська рада Кривого Рогу зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути питання про дострокове припинення повноважень Криворізького міського голови і призначення нового в.о. мера у зв’язку зі смертю очільника міста Костянтина Павлова. Обов’язки міського голови буде виконувати колишній мер Юрій Вілкул, а секретар міськради Олександр Котляр заявив, що вирішив піти з посади.