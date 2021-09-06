Слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу через зловживання – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт в зв'язку з цим...

Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання".

Деталі: За його словами, ніхто не тисне на слідство.

Він додав, що інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом: "Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В даному випадку - мер".

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