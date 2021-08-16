У "Слузі народу" назвали орієнтовну дату виборів мера Кривого Рогу
Позачергові вибори мера Кривого Рогу, швидше за все, відбудуться в березні наступного року, прогнозує заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Джерело: Євгенія Кравчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "За процедурою в жовтні це (провести вибори – ред.) уже неможливо зробити, оскільки виборчий процес, зокрема формування комісій, стартує вже в кінці серпня.
Вибори призначаються через голосування у Верховній Раді, а до цього має бути виконана певна процедура: рішення міської ради Кривого Рогу, яка відсилає відповідно пакет документів до профільного комітету, потім це розглядає комітет і голосують народні депутати в залі Верховної Ради.
Тому, швидше за все, перша дата, на яку можна призначити вибори, – це кінець березня наступного року – 27 березня".
Деталі: Кравчук нагадала, що відповідно до Виборчого кодексу чергові і позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і останню неділю жовтня.
Передісторія:
- Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
- Слідство розглядає три основні версії події: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.
- Слідчі виявили на тілі загиблого одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.
- Досліджують записи з камер відеоспостереження з дому та прилеглої території.