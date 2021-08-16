У "Слузі народу" назвали орієнтовну дату виборів мера Кривого Рогу

Позачергові вибори мера Кривого Рогу, швидше за все, відбудуться в березні наступного року, прогнозує заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Джерело: Євгенія Кравчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За процедурою в жовтні це (провести вибори – ред.) уже неможливо зробити, оскільки виборчий процес, зокрема формування комісій, стартує вже в кінці серпня.

Вибори призначаються через голосування у Верховній Раді, а до цього має бути виконана певна процедура: рішення міської ради Кривого Рогу, яка відсилає відповідно пакет документів до профільного комітету, потім це розглядає комітет і голосують народні депутати в залі Верховної Ради.

Тому, швидше за все, перша дата, на яку можна призначити вибори, – це кінець березня наступного року – 27 березня".

Деталі: Кравчук нагадала, що відповідно до Виборчого кодексу чергові і позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

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