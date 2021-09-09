На Донбасі тяжко поранили українського бійця
Четвер, 9 вересня 2021, 18:34
В зоні проведення операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська поранили українського військового.
Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook
Деталі: Повідомляється, що від початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Обстріли здійснювалися, зокрема, з гранатометів і мінометів.
Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий".
Передісторія:
- Російсько-окупаційні війська 8 вересня обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині і влучили у п’ятиповерхівку.
- Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ 8 вересня на Луганщині, шестероукраїнських захисників отримали акубаротравму.
Українська правда