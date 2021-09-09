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На Донбасі тяжко поранили українського бійця

Четвер, 9 вересня 2021, 18:34
На Донбасі тяжко поранили українського бійця

В зоні проведення операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська поранили українського військового.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Деталі: Повідомляється, що від початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Обстріли здійснювалися, зокрема, з гранатометів і мінометів.

Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий".

Передісторія:

  • Російсько-окупаційні війська 8 вересня обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині і влучили у п’ятиповерхівку.
  • Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ 8 вересня на Луганщині, шестероукраїнських захисників отримали акубаротравму.

Українська правда

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Теми: ДонбасООС
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