На Донбасі тяжко поранили українського бійця

В зоні проведення операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська поранили українського військового.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Деталі: Повідомляється, що від початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Обстріли здійснювалися, зокрема, з гранатометів і мінометів.

Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий".

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