Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – тепер особисто від себе

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за підписними листами щодо звільнення спікера вдруге за день – тепер особисто від свого імені.

Джерело: прессекретарка Разумкова Ольга Туній у Facebook

Пряма мова Туній: "Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно".

Деталі: У зверненні Арахамія від імені нардепа просить від Разумкова надати листи для збору підписів на звільнення самого очільника парламенту.

Що передувало: 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.

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