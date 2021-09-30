Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – тепер особисто від себе
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за підписними листами щодо звільнення спікера вдруге за день – тепер особисто від свого імені.
Джерело: прессекретарка Разумкова Ольга Туній у Facebook
Пряма мова Туній: "Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно".
Деталі: У зверненні Арахамія від імені нардепа просить від Разумкова надати листи для збору підписів на звільнення самого очільника парламенту.
Що передувало: 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.
Передісторія:
- У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови ВРчинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента.
- На погоджувальній раді 20 вересня, коли обговорювали порядок денний сесії, внутрішній конфлікт вийшов у публічну площину. На вимогу фракції "Слуга народу", у порядок денний сесії внесли "антиолігархічний" пакет законопроєктів (№5599 і №5600), хоча Разумков вважав, що вони не готові до розгляду. Тоді глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав діїРазумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".