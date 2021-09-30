"Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова

Фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Джерело: Разумков у Facebook

Пряма мова: "Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія".

Фото з Facebook Разумкова

Деталі: Разумков додав, що він "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.

Спікер ВР також побажав колегам "продуктивної роботи у Трускавці".

Чому це важливо: У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови ВР чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента.

Якихось заходів у цьому напрямку депутати не вживали, але напруга між "Слугою народу" і спікером все ж була.

На погоджувальній раді 20 вересня, коли обговорювали порядок денний сесії, внутрішній конфлікт вийшов у публічну площину. На вимогу фракції "Слуга народу", у порядок денний сесії внесли "антиолігархічний" пакет законопроєктів (№5599 і №5600), хоча Разумков вважав, що вони не готові до розгляду. Тоді глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

В той же час почали говорити про збори парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці. Разумков повідомив, що його на це зібрання не запросили.

Передісторія:

На погоджувальній раді 20 вересня спікер ВР Дмитро Разумков розповів про чутки, що нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок" у владі, і попросив антикорупційні органи перевірити цю інформацію.