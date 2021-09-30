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"Маленькі дрібниці та регламентна війна": Арахамія аргументував відставку спікера Ради

Четвер, 30 вересня 2021, 22:32
фото: слуга народу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.

Джерело: Арахамія в ефірі "Народ проти" на каналі "Україна 24"

Пряма мова Арахамії: "Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали приймати закон про олігархів траплялося… Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають – "холодна регламентна війна", коли почали… Ну, там маленькі дрібниці, які я навіть не хочу... Чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні.

Я просто хочу прокоментувати прості речі, які дійсно усі розуміють… Я усім нагадую, що це крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз, і чинний спікер був делегований від "Слуги народу"…

Якщо людина більше не "слуга народу" чи не співпадають в неї думки зі "Слугою народу", вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів".

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Нагадаємо:

  • Арахамія розпочав збір підписів за відставку Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення – вже особисто від себе.
  • Речник президента України Сергій Никифоров запевняє, що глава держави не причетний до збору підписів за відставку Разумкова, це ініціатива Арахамії.

Роман Петренко, УП
Теми: АрахаміяРазумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада


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