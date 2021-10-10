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Brexit: Лондон наполягає на необхідності “значних змін” в протоколі щодо Північної Ірландії

Неділя, 10 жовтня 2021, 01:58

Наступного тижня Великобританія знову повідомить ЄС, що "істотна зміна" протоколу для Північної Ірландії має життєво важливе значення для відновлення хороших відносин між Лондоном і Брюсселем.

Джерело: Reuters з посиланням на стенограму промови  британського міністра щодо переговорів з Brexit Девіда Фроста

Деталі: Зазначається, що Фрост у вівторок, тобто 12 жовтня, виступить перед дипломатичною спільнотою в столиці Португалії, Лісабоні. Очікується, що він скаже, що нескінченні переговори - це не варіант, і що Лондону потрібно буде діяти, використовуючи механізм захисту статті 16, якщо рішення не можуть бути узгоджені швидко.

Стаття дозволяє ЄС або Британії в односторонньому порядку призупинити виконання певних положень протоколу, якщо вони створюють серйозні труднощі.

Пряма мова: "Відносини між Великобританією і ЄС знаходяться під напругою, але так бути не повинно. Поставивши Протокол на міцну основу, у нас є можливість подолати труднощі минулого року".

Нагадаємо:

  • Протокол для Північної Ірландії  є частиною угоди про Brexit.
  • Протокол дозволить уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, зберігаючи Північну Ірландію на єдиному ринку товарів ЄС. Але профспілки стверджують, що він створює торговельний кордон між Британією і Північною Ірландією. Вони кажуть, що це підриває конституційне положення Північної Ірландії як частини Британії.
  • Наприкінці липня Великобританія заявила, що протокол Brexit щодо Північної Ірландії від початку помилковий і що вона хоче його істотно переписати. У ЄС заявили, що не погодяться на перегляд протоколу.
  • ЄС наступного тижня оголосить нові пропозиції щодо протоколу.

Теми: BrexitБританіяЄС


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