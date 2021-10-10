Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Brexit: Лондон настаивает на необходимости "значительных изменений" в протоколе по Северной Ирландии

Воскресенье, 10 октября 2021, 01:58

На следующей неделе Великобритания снова сообщит ЕС, что "существенное изменение" протокола для Северной Ирландии имеет жизненно важное значение для восстановления хороших отношений между Лондоном и Брюсселем.

Источник: Reuters со ссылкой на стенограмму речи британского министра по переговорам с Brexit Дэвида Фроста

Детали: Отмечается, что Фрост во вторник, то есть 12 октября, выступит перед дипломатическим сообществом в столице Португалии, Лиссабоне. Ожидается, что он скажет, что бесконечные переговоры - это не вариант, и что Лондону нужно будет действовать, используя механизм защиты статьи 16, если решения не могут быть согласованы быстро.

Статья позволяет ЕС или Великобритании в одностороннем порядке приостановить исполнение определенных положений протокола, если они создают серьезные трудности.

Прямая речь: "Отношения между Великобританией и ЕС находятся под напряжением, но так быть не должно. Поставив Протокол на прочную основу, у нас есть возможность преодолеть трудности прошлого года".

Напомним:

  • Протокол для Северной Ирландии является частью соглашения о Brexit.
  • Протокол позволит избежать жесткой границы на острове Ирландия, сохраняя Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС. Но профсоюзы утверждают, что он создает торговую границу между Британией и Северной Ирландией. Они говорят, что это подрывает конституционное положение Северной Ирландии как части Великобритании.
  • В конце июля Великобритания заявила, что протокол Brexit по Северной Ирландии от начала ложный и что она хочет его существенно переписать. В ЕС заявили, что не согласятся на просмотр протокола.
  • ЕС на следующей неделе объявит новые предложения по протоколу.

Темы: BrexitБританияЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Следующий Усик или никто" – отец Фьюри о бое боксера

фото, видеоВ Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла

Нападение на "Схемы": Мецгера уволили – написал заявление по собственному желанию

Новости 11 октября: ходатайство об аресте Медведчука, карантин

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном восстановление работы Нормандской четверки

Умер вокалист "Мертвого півня" Мисько Барбара

Все новости...
Brexit
Большинство британцев считают Brexit провалом – опрос
В Британии не хватает мясников из-за новых визовых правил после Brexit
Brexit: Британия продлила льготные периоды для торговли в Северной Ирландии
Последние новости
06:34
COVID в мире: по распространению в мире лидируют США и Британия
05:45
В польском хостеле нашли мертвой украинку
04:45
Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней – ВОЗ
03:47
На диагностику коронавируса Кабмин выделил 150 млн гривен
02:46
МинТОТ: российские оккупанты блокируют КПВВ "Станица Луганская"
01:46
видеоВ Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы
01:06
"Следующий Усик или никто" – отец Фьюри о бое боксера
00:29
ФотоМужчина поджег дверь квартиры бывшей жены и чуть не сгорел сам
23:50
фотоОккупанты снова массово задерживают крымских татар
23:22
В Украине будет дождить до конца недели
Все новости...