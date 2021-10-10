Brexit: Лондон настаивает на необходимости "значительных изменений" в протоколе по Северной Ирландии

На следующей неделе Великобритания снова сообщит ЕС, что "существенное изменение" протокола для Северной Ирландии имеет жизненно важное значение для восстановления хороших отношений между Лондоном и Брюсселем.

Источник: Reuters со ссылкой на стенограмму речи британского министра по переговорам с Brexit Дэвида Фроста

Детали: Отмечается, что Фрост во вторник, то есть 12 октября, выступит перед дипломатическим сообществом в столице Португалии, Лиссабоне. Ожидается, что он скажет, что бесконечные переговоры - это не вариант, и что Лондону нужно будет действовать, используя механизм защиты статьи 16, если решения не могут быть согласованы быстро.

Статья позволяет ЕС или Великобритании в одностороннем порядке приостановить исполнение определенных положений протокола, если они создают серьезные трудности.

Прямая речь: "Отношения между Великобританией и ЕС находятся под напряжением, но так быть не должно. Поставив Протокол на прочную основу, у нас есть возможность преодолеть трудности прошлого года".

Напомним: