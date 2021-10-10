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Brexit: Лондон настаивает на необходимости "значительных изменений" в протоколе по Северной Ирландии

Воскресенье, 10 октября 2021, 01:58
Brexit: Лондон настаивает на необходимости значительных изменений в протоколе по Северной Ирландии

На следующей неделе Великобритания снова сообщит ЕС, что "существенное изменение" протокола для Северной Ирландии имеет жизненно важное значение для восстановления хороших отношений между Лондоном и Брюсселем.

Источник: Reuters со ссылкой на стенограмму речи британского министра по переговорам с Brexit Дэвида Фроста

Детали: Отмечается, что Фрост во вторник, то есть 12 октября, выступит перед дипломатическим сообществом в столице Португалии, Лиссабоне. Ожидается, что он скажет, что бесконечные переговоры - это не вариант, и что Лондону нужно будет действовать, используя механизм защиты статьи 16, если решения не могут быть согласованы быстро.

Статья позволяет ЕС или Великобритании в одностороннем порядке приостановить исполнение определенных положений протокола, если они создают серьезные трудности.

Прямая речь: "Отношения между Великобританией и ЕС находятся под напряжением, но так быть не должно. Поставив Протокол на прочную основу, у нас есть возможность преодолеть трудности прошлого года".

Напомним:

  • Протокол для Северной Ирландии является частью соглашения о Brexit.
  • Протокол позволит избежать жесткой границы на острове Ирландия, сохраняя Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС. Но профсоюзы утверждают, что он создает торговую границу между Британией и Северной Ирландией. Они говорят, что это подрывает конституционное положение Северной Ирландии как части Великобритании.
  • В конце июля Великобритания заявила, что протокол Brexit по Северной Ирландии от начала ложный и что она хочет его существенно переписать. В ЕС заявили, что не согласятся на просмотр протокола.
  • ЕС на следующей неделе объявит новые предложения по протоколу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: BrexitВеликобританияЕС
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