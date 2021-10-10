COVID у світі: Найбільше хворих у США, Британії та Росії

8 жовтня у світі виявили 348 546 нових хворих COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 42 357 хворих, в Британії – 34 950, в Росії – 29 362.

Крім того, в Туреччині – 28 645, в Індії – 17 940.

Україна з 15 908 хворими на 7 місці у світі між Бразилією та Румунією, у Європі Україна третя.

5 506 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна сьома у світі і третя в Європі.

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Нагадаємо: 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 571 особу, померло 250 хворих, одужало 5 364 особи.