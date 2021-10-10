COVID в мире: Больше всего больных в США, Британии и России

8 октября в мире обнаружили 348 546 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 42 357 больных, в Великобритании - 34 950, в России - 29 362.

Кроме того, в Турции - 28 645, в Индии - 17 940.

Украина с 15908 больными на 7 месте в мире между Бразилией и Румынией, в Европе Украина третья.

5506 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина седьмая в мире и третья в Европе.

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Напомним: 8 октября в Украине зафиксировано 15 908 новых случаев COVID-19, госпитализирован 3571 человек, умерло 250 больных, выписаны 5364 человека.