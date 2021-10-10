Ковід: МОЗ каже про зараження більш як тисячі дітей за добу
Неділя, 10 жовтня 2021, 08:28
У суботу, 9 жовтня, в країні виявили 11,3 тисяч нових випадків Covid, з них понад 1,1 тисячі дітей.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Відомство повідомляє про ще 11 344 зараження коронавірусом серед українців , при цьому серед нових хворих – 1 149 дітей.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 712 осіб з Covid, хвороба забрала життя 162 людей.
Одужала 2 581 особа.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.
Нагадаємо:
- 8 жовтня в Україні було зафіксовано 15 908 нових випадків COVID-19 (серед них 1 477 дітей), госпіталізовано 3 571 особу, померло 250 хворих, одужало 5 364 особи.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Українська правда