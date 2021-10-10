Ковід: МОЗ каже про зараження більш як тисячі дітей за добу

У суботу, 9 жовтня, в країні виявили 11,3 тисяч нових випадків Covid, з них понад 1,1 тисячі дітей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Відомство повідомляє про ще 11 344 зараження коронавірусом серед українців , при цьому серед нових хворих – 1 149 дітей.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 712 осіб з Covid, хвороба забрала життя 162 людей.

Одужала 2 581 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Нагадаємо:

8 жовтня в Україні було зафіксовано 15 908 нових випадків COVID-19 (серед них 1 477 дітей), госпіталізовано 3 571 особу, померло 250 хворих, одужало 5 364 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП