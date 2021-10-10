Ковид: Минздрав говорит о заражении более тысячи детей за сутки

В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи – дети.

Источник: данные Минздрава

Детали: Ведомство сообщает о еще 11 344 заражениях коронавирусом, при этом среди новых больных – 1149 детей.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3712 человек из Covid, болезнь унесла жизни 162 зараженных.

Выздоровел 2581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Напомним:

8 октября в Украине было зафиксировано 15 908 новых случаев COVID-19 (из них 1477 детей), госпитализирован 3571 человек, умерло 250 больных, выздоровели 5364 человека.

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