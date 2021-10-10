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Помилуваних Зеленським засуджених українських військових вже звільнили

Неділя, 10 жовтня 2021, 09:09
Помилуваних Зеленським засуджених українських військових вже звільнили
Фото pixabay

В Україні було звільнено 31 учасника бойових дій, які раніше були засуджені за злочини легкого і середнього ступеня тяжкості, згідно з указом про помилування президента України Володимира Зеленського.

Джерело: голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радник керівника Офісу президента Олена Вербицька у Facebook

Пряма мова: "Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України про звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 сім'я зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові".

Передісторія: Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого українського військового в п'ятницю, 8 жовтня.

Українська правда

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Теми: в'язницяпрезидентвійна
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