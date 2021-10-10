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Помилованных Зеленским осужденных украинских военных уже освободили

Воскресенье, 10 октября 2021, 09:09
Помилованных Зеленским осужденных украинских военных уже освободили
Фото pixabay

Согласно указу о помиловании президента Украины Владимира Зеленского был освобожден 31 участник боевых действий, ранее они были осуждены за преступления легкой и средней степени тяжести.

Источник: глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя Офиса президента Елена Вербицкая в Facebook

Прямая речь: "Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему побратиму".

Предыстория: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного в пятницу, 8 октября.

Украинская правда

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Темы: тюрьмапрезидентвойна
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