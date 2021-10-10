Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Помилованных Зеленским осужденных украинских военных уже освободили

Воскресенье, 10 октября 2021, 09:09
Фото pixabay

Согласно указу о помиловании президента Украины Владимира Зеленского был освобожден 31 участник боевых действий, ранее они были осуждены за преступления легкой и средней степени тяжести.

Источник: глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя Офиса президента Елена Вербицкая в Facebook

Прямая речь: "Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему побратиму".

Предыстория: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного в пятницу, 8 октября.

Украинская правда
Темы: тюрьмапрезидентвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоНападение на "Схемы": Мецгера отправили под ночной домашний арест

ЕС ввел санкции против еще 8 россиян за подрыв суверенитета Украины

фотоПрокуратура проводит обыски в департаменте КГГА с одновременным вручением подозрений

Водителя Hummer, который сбил насмерть ребенка, вернули в СИЗО

дополнено, видеоСуд отказался арестовывать Труханова и назначил залог

У Зеленского отреагировали на "шантажистскую" статью Медведева

Все новости...
тюрьма
В Беларуси арестовали 136 людей – обсуждали в соцсетях смерть КГБшника
В колониях ОРДО издеваются над заключенными – Денисова
Во Франции заключенный захватил в заложники двух охранников тюрьмы
Последние новости
17:41
Полиция Грузии заявила, что раскрыла убийство британца Кеннеди
17:34
Еще один кандидат выбыл из гонки на пост мэра Харькова
17:33
Нефть WTI на семилетнем максимуме, Brent – на трехлетнем
17:28
Партия Меркель переизберет руководство после провала на выборах
17:22
Расюк о покушении на чиновника СБУ Наумова: "Меня пытали, после этого я подписывал все, что надо"
17:20
Во Львовском дворце искусств изъяли картины из-за ругательств на английском
17:09
схемаВ Киеве на 5 дней закроют проезд по одной из центральных улиц
16:57
инфографика"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 65 миллиардов
16:54
обновленоНападение на "Схемы": Мецгера отправили под ночной домашний арест
16:45
У Зеленского обсудили возможный локдаун и "рестораны по сертификатам"
Все новости...