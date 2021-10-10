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Вибори у Чехії: ліберальні партії вирішили домовитися про коаліцію виключно між собою

Неділя, 10 жовтня 2021, 10:49
Фото @ElectsWorld

Представники ліберальних блоків Spolu та Партії Піратів і STAN у суботу уклали меморандум, в якому засвідчують готовність сформувати уряд і відмовляються від перемовин про об'єднання з іншими силами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на на Novinky.

Партії домовилися звернутися до президента Мілоша Земана з проханням доручити формування уряду Петру Фіалі, лідеру блоку Spolu, що набрав найбільше голосів на виборах — 27,79%.

За словами Фіали, меморандум містить також зобов’язання кожної з п’яти партій, що входять до блоків (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Партії Піратів і STAN) не вести перемовини про об’єднання з іншими силами.

Перед тим чинний прем’єр Чехії Андрей Бабіш, лідер партії ANO, що посіла друге місце з 27,12% голосів, заявив, що звернеться до блоку Spolu з пропозицією перемовин про коаліцію.

Петр Фіала повідомив, що проситиме президента Земана про зустріч у понеділок. Вже відомо, що у неділю відбудеться зустріч Земана з Бабішем.

Нагадаємо, результати парламентських виборів у Чехії стали сенсаційними, оскільки партія Бабіша, всупереч прогнозам, поступилася блоку Spolu, а комуністи вперше в історії сучасної Чехії не подолали 5% бар’єр і не проходять у парламент. 

За цих результатів виборів гарантованою вважають коаліцію ліберальних партій (Spolu, Партія Піратів та STAN), що матимуть 108 голосів у парламенті з 200 місць. Проте формування нового уряду може ускладнити позиція президента Мілоша Земана, який заявив, що хоче доручити формування уряду лідеру партії-переможиці - відтак Андрею Бабішу, оскільки переможець Spolu є політичним блоком.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

Також радимо до перегляду відео "Чи є Чехія проросійською?", яке пояснює ставлення Чехії до нашої держави.

Теми: Чехіявибори


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