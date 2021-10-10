Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Выборы в Чехии: либеральные партии решили договориться о коалиции исключительно между собой

Воскресенье, 10 октября 2021, 10:49
Фото @ElectsWorld

Представители либеральных блоков Spolu и Партии Пиратов и STAN в субботу заключили меморандум, в котором свидетельствуют о готовности сформировать правительство и заявляют, что не будут вести переговоры об объединении с другими силами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Партии договорились обратиться к президенту Милошу Земану с просьбой поручить формирование правительства Петру Фиале, лидеру блока Spolu, набравшего больше всего голосов на выборах - 27,79%.

По словам Фиалы, меморандум содержит также обязательства каждой из пяти партий, входящих в блоки (ODS, TOP 09 KDU-ČSL, Партии Пиратов и STAN) не вести переговоры об объединении с другими силами.

Перед тем действующий премьер Чехии Андрей Бабиш, лидер партии ANO, занявшей второе место с 27,12% голосов, заявил, что обратится к блоку Spolu с предложением переговоров о коалиции.

Петр Фиала сообщил, что будет просить президента Земана о встрече в понедельник. Уже известно, что в воскресенье состоится встреча Земана с Бабишем.

Напомним, результаты парламентских выборов в Чехии стали сенсационными, поскольку партия Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блоку Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не преодолели 5% барьер и не проходят в парламент.

С такими результатами выборов гарантированной считают коалицию либеральных партий (Spolu, Партия Пиратов и STAN), которые будут иметь 108 голосов в парламенте из 200 мест. Однако формирование нового правительства может усложнить позиция президента Милоша Земана, который заявил, что хочет поручить формирование правительства лидеру партии-победительницы - то есть Андрею Бабишу, поскольку победитель Spolu является политическим блоком.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

Также советуем к просмотру видео "Является ли Чехия пророссийской?", которое объясняет отношение Чехии к нашему государству.

Темы: Чехиявиборы
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоНападение на "Схемы": Мецгера отправили под ночной домашний арест

У Зеленского обсудили возможный локдаун и "рестораны по сертификатам"

ЕС ввел санкции против еще 8 россиян за подрыв суверенитета Украины

фотоПрокуратура проводит обыски в департаменте КГГА с одновременным вручением подозрений

Водителя Hummer, который сбил насмерть ребенка, вернули в СИЗО

дополнено, видеоСуд отказался арестовывать Труханова и назначил залог

Все новости...
Чехия
После неожиданного проигрыша власти на выборах президента Чехии госпитализировали
Сенсация на выборах в Чехии: власт проиграла, премьером должен стать Фиала
На парламентских выборах в Чехии лидирует партия премьера
Последние новости
17:41
Полиция Грузии заявила, что раскрыла убийство британца Кеннеди
17:34
Еще один кандидат выбыл из гонки на пост мэра Харькова
17:33
Нефть WTI на семилетнем максимуме, Brent – на трехлетнем
17:28
Партия Меркель переизберет руководство после провала на выборах
17:22
Расюк о покушении на чиновника СБУ Наумова: "Меня пытали, после этого я подписывал все, что надо"
17:20
Во Львовском дворце искусств изъяли картины из-за ругательств на английском
17:09
схемаВ Киеве на 5 дней закроют проезд по одной из центральных улиц
16:57
инфографика"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 65 миллиардов
16:54
обновленоНападение на "Схемы": Мецгера отправили под ночной домашний арест
16:45
У Зеленского обсудили возможный локдаун и "рестораны по сертификатам"
Все новости...