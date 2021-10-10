До будинку Зеленського приїхали десятки авто, планується акція
Біля будинку президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі збираються його противники для проведення акції.
Джерело: кореспондент УП, співзасновник "Демократичної сокири" Віктор Трегубов у Facebook
Деталі: Станом на 18 годину біля резиденції Зеленського в Конча-Заспі кілька десятків авто.
На виїзді в резиденцію, уздовж паркану, вишикувалися нацгвардійці та поліція. Правоохоронців щонайменше дві сотні.
Людей із плакатами поки немає, жодних вигуків теж не лунає.
Співзасновник "Демократичної сокири" Віктор Трегубов раніше повідомив у Facebook, що учасники акції збираються о 17 годині на Теремках і вирушать до Конча-Заспи "передати привіт Зеленському".
"І за вагнерівців, і за використання поліції задля крадіжки плакатів, і за знищення корпоративної реформи, і за всі ті приводи, з яких ми щотижнево виходимо на демонстрації", - пояснив він.
Кордон поліції під будинком Зеленського в Конча-Заспі, куди вирушив автопробіг pic.twitter.com/Tg6gHsqkI8— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) October 10, 2021
За словами Трегубова, про цю акцію було оголошено ще у п'ятницю, а в суботу невідомі особи почали мітинг біля будинку експрезидента Петра Порошенка в Козині.
"Маємо певну підозру, що це симетрична відповідь Єрмака, бо в його світі анонімних телеграм-каналів ми працюємо на Порошенка, а отже і мститися треба саме йому. Мені якось трошки невдобно, бо ні, ми їдемо до Зелі з власної подачі. А якщо так, то п'ятий президент страждає за наші гріхи. Вибачте, Петре Олексійовичу, накладочка. В якості компенсації спробуємо по дорозі закинути вам фруктів", - додав Трегубов.