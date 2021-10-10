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До будинку Зеленського приїхали десятки авто, планується акція

Неділя, 10 жовтня 2021, 18:06
фото Ельдара Сарахмана, УП

Біля будинку президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі збираються його противники для проведення акції.

Джерело: кореспондент УП, співзасновник "Демократичної сокири" Віктор Трегубов у Facebook

Деталі: Станом на 18 годину біля резиденції Зеленського в Конча-Заспі кілька десятків авто.

На виїзді в резиденцію, уздовж паркану, вишикувалися нацгвардійці та поліція. Правоохоронців щонайменше дві сотні.

Людей із плакатами поки немає, жодних вигуків теж не лунає.

 
фото Ельдара Сарахмана, УП

Співзасновник "Демократичної сокири" Віктор Трегубов раніше повідомив у Facebook, що учасники акції збираються о 17 годині на Теремках і вирушать до Конча-Заспи "передати привіт Зеленському".

"І за вагнерівців, і за використання поліції задля крадіжки плакатів, і за знищення корпоративної реформи, і за всі ті приводи, з яких ми щотижнево виходимо на демонстрації", - пояснив він.

За словами Трегубова, про цю акцію було оголошено ще у п'ятницю, а в суботу невідомі особи почали мітинг біля будинку експрезидента Петра Порошенка в Козині.

"Маємо певну підозру, що це симетрична відповідь Єрмака, бо в його світі анонімних телеграм-каналів ми працюємо на Порошенка, а отже і мститися треба саме йому. Мені якось трошки невдобно, бо ні, ми їдемо до Зелі з власної подачі. А якщо так, то п'ятий президент страждає за наші гріхи. Вибачте, Петре Олексійовичу, накладочка. В якості компенсації спробуємо по дорозі закинути вам фруктів", - додав Трегубов.

Ельдар Сарахман, Катерина Тищенко, УП
Теми: Зеленськийакції


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