Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Акція біля будинку Порошенка: на учасника склали адмінпротокол

Неділя, 10 жовтня 2021, 17:18
фото поліції

Поліція Київщини склала адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство на учасника акції біля будинку колишнього президента Петра Порошенка в Козині.

Джерело: поліція Київської області, нардеп Ірина Геращенко в Facebook

 
фото поліції

Дослівно: "Станом на 15:00 один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).

Інших суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано".

Деталі: Зазначається, що наразі публічний порядок в Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.

 
фото поліції

Разом з тим, нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що участь в акції під будинком Порошенка беруть неповнолітні.

 
фото поліції

"В Козин до будинку Петра Порошенка під’їхала нова партія "обурених громадян" і "ветеранів" років 16-17", - написала вона.

Також, за словами депутата, місцевий магазин у Козині "вперше за існування недорахувався 2000 гривень і заборонив тітушкам вхід".

Що передувало: 9 жовтня у Козині на Київщині десятки молодиків намагалися прорватися до будинку Порошенка. Між ними та прихильниками п’ятого президента сталися сутички, відео та фото яких виклали у мережу депутати "ЄС".

Сам експрезидент в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив Офісу президента відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Водночас, поліцейські заявили, що "станом на 12:00" 10 жовтня "серйозних порушень правопорядку не зафіксовано".

Українська правда
Теми: Порошенкоакціїполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах та грабувала. Одна з жертв померла

Напад на "Схеми": Мецгера звільнили – написав заяву за власним бажанням

Новини 11 жовтня: клопотання про арешт Медведчука, карантинні обмеження

Зеленський обговорив з Меркель і Макроном відновлення роботи Нормандської четвірки

Помер вокаліст "Мертвого півня" Місько Барбара

Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом

Усі новини...
Порошенко
До будинку Порошенка принесли гарбузи, дві акції тривають
У поліції розповіли, як розбороняли мітингарів під будинком Порошенка
Сутички під будинком Порошенка: п’ятий президент звернувся до Зеленського
Останні новини
01:46
відеоУ Каліфорнії легкомоторний літак впав на житлові будинки, є жертви
01:06
"Наступний Усик або ніхто" – батько Ф'юрі
00:29
ФотоЧоловік підпалив двері квартири колишньої дружини й ледве не згорів сам
23:50
фотоОкупанти знову масово затримують кримських татар
23:22
В Україні дощитиме до кінця тижня
22:53
ЄС почне розвалюватися, якщо не відреагує на рішення КС Польщі - єврокомісар
22:26
фото, відеоУ Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах та грабувала. Одна з жертв померла
22:09
Новини економіки: звільнення голови "Укрексімбанку", Нобелівська премія
21:57
МЗС: додані до санкційного списку ЄС росіяни причетні до переслідування кримських татар
21:39
фото, відеоСправа "Дельта банку": правоохоронці провели обшуки і вручили ще 4 підозри
Усі новини...