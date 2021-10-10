Акція біля будинку Порошенка: на учасника склали адмінпротокол

Поліція Київщини склала адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство на учасника акції біля будинку колишнього президента Петра Порошенка в Козині.

Джерело: поліція Київської області, нардеп Ірина Геращенко в Facebook

фото поліції

Дослівно: "Станом на 15:00 один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство).

Інших суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано".

Деталі: Зазначається, що наразі публічний порядок в Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.

фото поліції

Разом з тим, нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що участь в акції під будинком Порошенка беруть неповнолітні.

фото поліції

"В Козин до будинку Петра Порошенка під’їхала нова партія "обурених громадян" і "ветеранів" років 16-17", - написала вона.

Також, за словами депутата, місцевий магазин у Козині "вперше за існування недорахувався 2000 гривень і заборонив тітушкам вхід".

Що передувало: 9 жовтня у Козині на Київщині десятки молодиків намагалися прорватися до будинку Порошенка. Між ними та прихильниками п’ятого президента сталися сутички, відео та фото яких виклали у мережу депутати "ЄС".

Сам експрезидент в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив Офісу президента відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Водночас, поліцейські заявили, що "станом на 12:00" 10 жовтня "серйозних порушень правопорядку не зафіксовано".