К дому Зеленского приехали десятки авто, планируется акция

Возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе собираются его противники для проведения акции.

Источник: корреспондент УП, соучредитель "Демократической сокиры" Виктор Трегубов в Facebook

Детали: По состоянию на 18 часов возле резиденции Зеленского в Конча-Заспе несколько десятков авто.

На выезде в резиденцию, вдоль забора, выстроились нацгвардейцы и полиция. Правоохранителей по меньшей мере две сотни.

Людей с плакатами пока нет, никаких выкриков тоже не раздается.

фото Эльдара Сарахмана, УП

Соучредитель "Демократической сокиры" Виктор Трегубов ранее сообщил в Facebook, что участники акции собираются в 17 часов на Теремках и отправятся в Конча-Заспу "передать привет Зеленскому".

"И за вагнеровцев, и за использование полиции для кражи плакатов и за уничтожение корпоративной реформы, и за все те поводы, по которым мы еженедельно выходим на демонстрации", - пояснил он.

Кордон поліції під будинком Зеленського в Конча-Заспі, куди вирушив автопробіг pic.twitter.com/Tg6gHsqkI8 — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) October 10, 2021

По словам Трегубова, об этой акции было объявлено еще в пятницу, а в субботу неизвестные лица начали митинг возле дома экс-президента Петра Порошенко в Козине.

"Есть определенное подозрение, что это симметричный ответ Ермака, потому что в его мире анонимных телеграмм-каналов мы работаем на Порошенко, а следовательно и мстить надо именно ему. Мне как-то немножко неудобно, потому что не мы едем к Зеле с собственной подачи. А если так, то пятый президент страдает за наши грехи. Простите, Петр Алексеевич, накладочка. В качестве компенсации попробуем по дороге закинуть вам фруктов", - добавил Трегубов.