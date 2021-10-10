Ліван через добу після відключення знову отримав електроенергію
Неділя, 10 жовтня 2021, 19:13
Електропостачання Лівану відновлено після 24-годинного відключення.
Джерело: ВВС
Деталі: Міністерство енергетики країни повідомило, що центральний банк надав йому кредит у розмірі 100 мільйонів доларів на купівлю палива і підтримання роботи електростанцій.
У заяві в неділю державний постачальник електроенергії заявив, що тепер забезпечує той же рівень потужності, що і до відключення.
Однак навіть до останнього відключення люди часто отримували електрику всього на дві години на день, пише ВВС.
Що передувало: У суботу через нестачу палива дві великі електростанції у Лівані припинили роботу, це призвело до відключення електроенергії у більшості регіонів країни.
Передісторія:
- На початку 2020 року впливова на Близькому Сході і в Лівані організація Хезболла оголосила, що країна "не прийме імперіалістські методи МВФ в управлінні економікою країни". Мінфін Лівану 9 березня не здійснив платіж за євробондами в 1,2 млрд доларів, таким чином допустивши перший суверенний дефолт в історії країни. З цього моменту Ліван опинився у глибокій економічній й політичній кризі.
- Наразі понад 60% ліванців живуть за межею бідності, в країні рекордний рівень безробіття. В той же час у Лівані майже рік немає постійного уряду. Влітку 2021 року Ліван попросив у міжнародної спільноти надати країні економічну допомогу.