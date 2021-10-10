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Ліван через добу після відключення знову отримав електроенергію

Неділя, 10 жовтня 2021, 19:13
Ліван через добу після відключення знову отримав електроенергію
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Електропостачання Лівану відновлено після 24-годинного відключення.

Джерело: ВВС

Деталі: Міністерство енергетики країни повідомило, що центральний банк надав йому кредит у розмірі 100 мільйонів доларів на купівлю палива і підтримання роботи електростанцій.

У заяві в неділю державний постачальник електроенергії заявив, що тепер забезпечує той же рівень потужності, що і до відключення.

Однак навіть до останнього відключення люди часто отримували електрику всього на дві години на день, пише ВВС.

Що передувало: У суботу через нестачу палива дві великі електростанції у Лівані припинили роботу, це призвело до відключення електроенергії у більшості регіонів країни.

Передісторія:

  • На початку 2020 року впливова на Близькому Сході і в Лівані організація Хезболла оголосила, що країна "не прийме імперіалістські методи МВФ в управлінні економікою країни". Мінфін Лівану 9 березня не здійснив платіж за євробондами в 1,2 млрд доларів, таким чином допустивши перший суверенний дефолт в історії країни. З цього моменту Ліван опинився у глибокій економічній й політичній кризі.
  • Наразі понад 60% ліванців живуть за межею бідності, в країні рекордний рівень безробіття. В той же час у Лівані майже рік немає постійного уряду. Влітку 2021 року Ліван попросив у міжнародної спільноти надати країні економічну допомогу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ліван
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