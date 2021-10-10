Ліван через добу після відключення знову отримав електроенергію

Електропостачання Лівану відновлено після 24-годинного відключення.

Джерело: ВВС

Деталі: Міністерство енергетики країни повідомило, що центральний банк надав йому кредит у розмірі 100 мільйонів доларів на купівлю палива і підтримання роботи електростанцій.

У заяві в неділю державний постачальник електроенергії заявив, що тепер забезпечує той же рівень потужності, що і до відключення.

Однак навіть до останнього відключення люди часто отримували електрику всього на дві години на день, пише ВВС.

Що передувало: У суботу через нестачу палива дві великі електростанції у Лівані припинили роботу, це призвело до відключення електроенергії у більшості регіонів країни.

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