Ліван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Через нестачу палива дві великі електростанції у Лівані припинили роботу, це призвело до відключення електроенергії у більшості регіонів країни.

Джерело: hromadske з посиланням на Al Jazeera та Reuters

Деталі: Очікується, що відключення електроенергії триватиме щонайменше кілька днів.

Дві електростанції Лівану, Дейр-Аммар і Захрані, призупинили виробництво електроенергії 9 жовтня після кількох місяців роботи в режимі обмежень.

Без електроенергії державного виробництва людям доведеться покладатися на приватні генератори на дизпаливі, яке також вже є дефіцитом.

Урядовець Лівану, з яким спілкувалося агентство Reuters, зазначив, що електромережа країни повністю припинила роботу опівдні у суботу, і навряд чи запрацює до наступного понеділка, та й загалом найближчими днями.

BEIRUT: What full collapse of the national Electricity grid looks like. #Lebanon’s capital, once dubbed ‘Swiss of the East’, goes completely dark tonight due to corrupt political class & fuel shortages: pic.twitter.com/9FKGD7oij4