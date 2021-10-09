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Ліван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Субота, 9 жовтня 2021, 22:49
Ліван залишився без електрики – країна поринула у темряву
Фото з сайту browngh

Через нестачу палива дві великі електростанції у Лівані припинили роботу, це призвело до відключення електроенергії у більшості регіонів країни.

Джерело: hromadske з посиланням на Al Jazeera та Reuters

Деталі: Очікується, що відключення електроенергії триватиме щонайменше кілька днів.

Дві електростанції Лівану, Дейр-Аммар і Захрані, призупинили виробництво електроенергії 9 жовтня після кількох місяців роботи в режимі обмежень.

 
Фото з сайту browngh

Без електроенергії державного виробництва людям доведеться покладатися на приватні генератори на дизпаливі, яке також вже є дефіцитом.

Урядовець Лівану, з яким спілкувалося агентство Reuters, зазначив, що електромережа країни повністю припинила роботу опівдні у суботу, і навряд чи запрацює до наступного понеділка, та й загалом найближчими днями.

Основний виробник електроенергії у країні, Electricité du Liban (EDL), зазначив, що партія палива прибуде ввечері 9 жовтня і буде вивантажена на початку наступного тижня. Ще одна партія надійде пізніше цього місяця. Окрім того, там спробують залучити паливо із резервів військових, але шансів зробити це - небагато.

Наразі EDL веде переговори з нафтовими підприємствами в Тріполі і Захрані, щоб закупити паливо.

 
Фото з сайту browngh

Передісторія: На початку 2020 року впливова на Близькому Сході і в Лівані організація Хезболла оголосила, що країна "не прийме імперіалістські методи МВФ в управлінні економікою країни".

Мінфін Лівану 9 березня не здійснив платіж за євробондами в 1,2 млрд доларів, таким чином допустивши перший суверенний дефолт в історії країни. З цього моменту Ліван опинився у глибокій економічній й політичній кризі.

Наразі понад 60% ліванців живуть за межею бідності, в країні рекордний рівень безробіття. В той же час у Лівані майже рік немає постійного уряду. Влітку 2021 року Ліван попросив у міжнародної спільноти надати країні економічну допомогу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ліваненергетика
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