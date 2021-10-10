Ливан через сутки после отключения снова получил электроэнергию

Электроснабжение Ливана восстановлено после 24-часового отключения.

Источник: ВВС

Детали: Министерство энергетики страны сообщило, что центральный банк предоставил ему кредит в размере 100 миллионов долларов на покупку топлива и поддержание работы электростанций.

В заявлении в воскресенье государственный поставщик электроэнергии заявил, что теперь обеспечивает тот же уровень мощности, что и до отключения.

Однако даже до последнего отключения люди часто получали электричество всего на два часа в день, пишет ВВС.

Что предшествовало: В субботу из-за недостатка топлива две крупные электростанции в Ливане прекратили работу, это привело к отключению электроэнергии в большинстве регионов страны.

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