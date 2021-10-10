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Ливан через сутки после отключения снова получил электроэнергию

Воскресенье, 10 октября 2021, 19:13
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Электроснабжение Ливана восстановлено после 24-часового отключения.

Источник: ВВС

Детали: Министерство энергетики страны сообщило, что центральный банк предоставил ему кредит в размере 100 миллионов долларов на покупку топлива и поддержание работы электростанций.

В заявлении в воскресенье государственный поставщик электроэнергии заявил, что теперь обеспечивает тот же уровень мощности, что и до отключения.

Однако даже до последнего отключения люди часто получали электричество всего на два часа в день, пишет ВВС.

Что предшествовало: В субботу из-за недостатка топлива две крупные электростанции в Ливане прекратили работу, это привело к отключению электроэнергии в большинстве регионов страны.

Предыстория:

  • В начале 2020 года влиятельная на Ближнем Востоке и в Ливане организация Хезболла объявила, что страна "не примет империалистские методы МВФ в управлении экономикой страны". Минфин Ливана 9 марта 2020 года не выплатил по евробондам в 1,2 млрд долларов, таким образом допустив первый суверенный дефолт в истории страны. С этого момента Ливан был охвачен глубоким экономическим и политическим кризисом.
  • Сейчас более 60% ливанцев живут за чертой бедности, в стране рекордный уровень безработицы. В то же время в Ливане почти год нет постоянного правительства. Летом 2021 года Ливан попросил у международного сообщества оказать стране экономическую помощь.

Темы: Ливан
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