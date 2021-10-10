Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ливан через сутки после отключения снова получил электроэнергию

Воскресенье, 10 октября 2021, 19:13
Ливан через сутки после отключения снова получил электроэнергию
BROWNGH

Электроснабжение Ливана восстановлено после 24-часового отключения.

Источник: ВВС

Детали: Министерство энергетики страны сообщило, что центральный банк предоставил ему кредит в размере 100 миллионов долларов на покупку топлива и поддержание работы электростанций.

В заявлении в воскресенье государственный поставщик электроэнергии заявил, что теперь обеспечивает тот же уровень мощности, что и до отключения.

Однако даже до последнего отключения люди часто получали электричество всего на два часа в день, пишет ВВС.

Что предшествовало: В субботу из-за недостатка топлива две крупные электростанции в Ливане прекратили работу, это привело к отключению электроэнергии в большинстве регионов страны.

Предыстория:

  • В начале 2020 года влиятельная на Ближнем Востоке и в Ливане организация Хезболла объявила, что страна "не примет империалистские методы МВФ в управлении экономикой страны". Минфин Ливана 9 марта 2020 года не выплатил по евробондам в 1,2 млрд долларов, таким образом допустив первый суверенный дефолт в истории страны. С этого момента Ливан был охвачен глубоким экономическим и политическим кризисом.
  • Сейчас более 60% ливанцев живут за чертой бедности, в стране рекордный уровень безработицы. В то же время в Ливане почти год нет постоянного правительства. Летом 2021 года Ливан попросил у международного сообщества оказать стране экономическую помощь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ливан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Ливан
Израиль атаковал объекты "ХАМАСа" в Ливане
Судно с украинским зерном, от которого отказался Ливан, пришвартовалось в Турции
Ливан полностью остался без электричества
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: