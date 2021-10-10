Лікар Саакашвілі повідомив про його захворювання: стан погіршився

Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив про необхідність госпіталізації ув'язненого політика, який голодує вже 10 днів.

Джерело: Кипшидзе в ефірі телекомпанії "Мтавари", повідомляє Новини-Грузія

Пряма мова: "Його стан досить серйозно погіршився... Два дні тому він виглядав зовсім інакше, а тепер справа складніша. Йому стало складно ходити, трохи важко говорити і так далі... Він відмовляється вживати мед і соки і тепер п'є тільки воду".

Деталі: За словами лікаря, ситуацію ускладнює те, що у експрезидента Грузії є рідкісне захворювання, про яке він ніколи не говорив у ЗМІ, — таласемія крові.

"Я ніколи не говорив про це по телевізору, а сьогодні отримав право оприлюднити... При цій хворобі крові не може бути абсолютно ніякого голодування", — додав Кипшидзе.

Що передувало: 9 жовтня начальник Спеціальної пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхварашвілі заявив, що Саакашвілі, який раніше оголосив голодування у грузинській в'язниці, почав вживати мед і натуральний сік.

Передісторія:

Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.

Він оголосив голодування і, швидше за все, відмовиться від видачі Україні.

відмовиться від видачі Україні. У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

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