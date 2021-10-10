Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о необходимости госпитализации заключенного политика, который голодает уже 10 дней.

Источник: Кипшидзе в эфире телекомпании "Мтавари", сообщает Новости-Грузия

Прямая речь: "Его состояние достаточно серьезно ухудшилось… Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее… Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду".

Детали: По словам врача, ситуацию осложняет то, что у экс-президента Грузии есть редкое заболевание, о котором он никогда не говорил в СМИ, — талассемия крови.

"Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать… При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания", — добавил Кипшидзе.

Что предшествовало: 9 октября начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили заявил, что Саакашвили, ранее объявивший голодовку в грузинской тюрьме, начал принимать мед и натуральный сок.

Предыстория:

Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от выдачи Украине.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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