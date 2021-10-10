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Україна вимагає від НАТО стратегічної ясності щодо членства – Стефанішина

Неділя, 10 жовтня 2021, 23:22
Україна вимагає від НАТО стратегічної ясності щодо членства – Стефанішина
фото Радіо Свобода

Українська влада вимагає від НАТО стратегічної ясності щодо перспективи членства, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Джерело: Стефанішина в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми вимагаємо стратегічної ясності від НАТО (у питанні членства – ред.)"

"Україна точно стане членом НАТО. І це вже не просто моє внутрішнє переконання. Ми достатньо важкий шлях пройшли, щоб підтвердити цю позицію в ході цьогорічного саміту НАТО.

Ми вели розмову з абсолютно всіма столицями країн-членів НАТО. Це важкий діалог. Від Німеччини до Португалії, до Балтійських країн. І не завжди наші найбільші друзі проявлялися як справжні друзі, вже коли мова йде про конкретні речі".

Деталі: Вона також зазначила, що зараз питання членства України в НАТО "лежить у політичній площині".

Вона також заявила, що не бачить з боку НАТО готовності відповісти на можливу військову агресію Росії.

"Якщо чесно, я не відчуваю великої готовності до цього. Поки що я не бачу великої політичної рамки і великої готовності давати відсіч російській військовій агресії", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що Україна, навіть не перебуваючи у блоці, може застосувати 5 статтю Вашингтонського договору, яка стосується колективної оборони.

"Звичайно, це абсолютно реалістична і правдива теза, що ніхто за нас воювати не буде. Хоча Україна, не будучи членом НАТО, все ж таки є однією з найбільш боєздатних армій світу. І ми готові були би застосувати статтю 5, навіть не будучи членом НАТО", – наголосила Стефанішина.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОКабінет міністрів
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