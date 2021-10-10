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Украина требует от НАТО стратегической ясности о членстве – Стефанишина

Воскресенье, 10 октября 2021, 23:22
фото Радио Свобода

Украинские власти требуют от НАТО стратегической ясности о перспективе членства, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Источник: Стефанишина в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы требуем стратегической ясности от НАТО (в вопросе членства – ред.)"

"Украина точно станет членом НАТО. И это уже не просто мое внутреннее убеждение. Мы достаточно трудный путь прошли, чтобы подтвердить эту позицию в ходе нынешнего саммита НАТО.

Мы вели разговор со всеми столицами стран-членов НАТО. Это тяжелый диалог. От Германии до Португалии, до Балтийских стран. И не всегда наши самые большие друзья проявлялись как настоящие друзья, уже когда речь идет о конкретных вещах".

Детали: Она также отметила, что сейчас вопрос членства Украины в НАТО "лежит в политической плоскости".

Она также заявила, что не видит со стороны НАТО готовности ответить на возможную военную агрессию России.

"Если честно, я не чувствую большой готовности к этому. Пока я не вижу большой политической рамки и большой готовности давать отпор российской военной агрессии", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина, даже не находясь в блоке, может применить 5 статью Вашингтонского договора, касающуюся коллективной обороны.

"Конечно, это абсолютно реалистичный и правдивый тезис, что никто за нас воевать не будет. Хотя Украина, не будучи членом НАТО, все же является одной из самых боеспособных армий мира. И мы готовы были бы применить статью 5, даже не будучи членом НАТО", - подчеркнула Стефанишина.

Темы: НАТОКабинет министров
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