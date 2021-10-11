Україна – 3-тя в Європі за добовою смертністю і поширенням COVID-19

За добу 9 жовтня у світі діагностували майже 300 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії, Росії, Туреччині. Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням ковіду.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували понад 34 тисячі, у Росії і Туреччині – понад 28тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США та Індія.

Україна серед країн світу займає 7 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 3 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна займає 9 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Україна, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Румунія, Україна.

дані Worldometers

За весь час пандемії вилікувались від недуги 215 829 873 особи. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 867 211 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У суботу, 9 жовтня, в країні виявили 11,3 тисяч нових випадків Covid, з них понад 1,1 тисячі дітей.