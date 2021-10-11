Украина – 3-я в Европе по суточной смертности и распространению COVID-19

За сутки 9 октября в мире диагностировали почти 300 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Великобритании, России, Турции. Украина занимает третью позицию в Европе по суточной смертностью и распространению ковида.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Британии зафиксировали более 34 000, в России и Турции – боле 28тисяч новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Индия.

Украина среди стран мира занимает 7 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 3 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и США. Украина занимает 9 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Румыния, Украина.

данные Worldometers

За все время пандемии вылечились от недуга 215 829 873 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 867 211 смертей от COVID-19.

Напомним: В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи – дети.