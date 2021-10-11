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Перші переговори з Талібаном США назвали "відкритими та професійними"

Понеділок, 11 жовтня 2021, 07:14
Перші переговори з Талібаном США назвали відкритими та професійними
Фото: globeecho

У Держдепі назвали "відкритими та професійними" переговори США з Талібаном.

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс, цитує сайт Держдепу

Пряма мова: "9 і 10 жовтня міжвідомча делегація відвідала Доху (Катар) для зустрічі з високопоставленими представниками Талібану.

Делегація США зосередила увагу на проблемах безпеки, тероризму та безпечному переміщенні громадян США, інших іноземних громадян і наших афганських партнерів, а також на правах людини, включаючи значущу участь жінок і дівчат в усіх аспектах життя афганського суспільства".

"Переговори з американською делегацією були відкритими та професійними".

Деталі: Крім того, сторони також обговорили надання США потужної гуманітарної допомоги афганському народові.

Як ідеться у повідомленні Держдепу, делегація США наголосила, що Талібан судитимуть за його дії, а не лише за слова.

Що передувало: Делегація США планувала зустрітися з високопоставленими представниками бойовиків "Талібану" в катарській Досі в суботу та неділю на їхній першій особистій зустрічі на вищому рівні, відтоді як Вашингтон вивів свої війська з Афганістану.

Нагадаємо: 31 серпня 2021 року Штати вивели свій військовий контингент з Афганістану, де таліби захопили владу.

Українська правда

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Теми: СШААфганістан
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