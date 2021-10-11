Первые переговоры с Талибаном США назвали "открытыми и профессиональными"

В Госдепе назвали "открытыми и профессиональными" переговоры США с Талибаном.

Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, цитирует сайт Госдепа

Прямая речь: "9 и 10 октября межведомственная делегация посетила Доху (Катар) для встречи с высокопоставленными представителями Талибана.

Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности, терроризма и безопасном перемещении граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимую роль женщин и девушек во всех аспектах жизни афганского общества".

"Переговоры с американской делегацией были открытыми и профессиональными".

Детали: Кроме того, стороны также обсудили предоставление США мощной гуманитарной помощи афганскому народу.

Как говорится в сообщении Госдепа, делегация США подчеркнула, что Талибан будут судить за его действия, а не только за словами.

Что предшествовало: Делегация США планировала встретиться с высокопоставленными представителями боевиков "Талибана" в катарской Дохе в субботу и воскресенье на их первой личной встрече на высшем уровне, с тех пор как Вашингтон вывел свои войска из Афганистана.

Напомним: 31 августа 2021 года Штаты вывели свой военный контингент из Афганистана, где талибы захватили власть.