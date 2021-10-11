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Психічно хворий чоловік погрожував Вірастюку – джерело

Понеділок, 11 жовтня 2021, 17:48
Психічно хворий чоловік погрожував Вірастюку – джерело
Василь Вірастюк. фото з Facebook нардепа-стронгмена

Столична поліція розпочала кримінальне провадження через погрози народному депутату від "Слуги народу" Василю Вірастюку.

Джерело: Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах, Вірастюк у коментарі "Суспільному"

Дослівно правоохоронці: "Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника.

У ході проведення оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв. Тож цю інформацію столичні правоохоронці передали колегам із Миколаївщини, які доставили його для надання пояснень до відділу поліції.

Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку".

Деталі: За даними джерела УП, погрози отримав Василь Вірастюк. За словами співрозмовника УП, за попередньою інформацію, підозрюваний має ознаки психічного розладу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу – погроза вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру.

За кваліфікацією статті, покарання - обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії.

Пряма мова Вірастюка: "Вони взагалі розмовляли в такому блатному жаргоні, російською мовою. Після чого я кажу: "Або ви розмовляєте нормально, або я кладу слухавку". На що він знову повторив: "По-моєму ти не зрозумів. Ми все одно прийдемо за твоєю душею з пекла". Ну і далі нецензурна лексика була. Ну ось так, після чого я поклав трубку і це тривало 31 секунду".

Нагадаємо: Стронгмен Василь Вірастюк обрався до парламенту на проміжних виборах в окрузі №87 від партії "Слуга народу". Визнання обраним переможцем він добився через суди.

Українська правда

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Теми: Слуга народу
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