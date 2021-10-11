Психически больной мужчина угрожал Вирастюку – источник

Столичная полиция начала уголовное производство из-за угроз народному депутату от "Слуги народа" Василию Вирастюку.

Источник: Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах, Вирастюк в комментарии "Суспільному"

Дословно правоохранители: "Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка".

Детали: По данным источника УП, угрозы получил Василий Вирастюк. По словам собеседника УП, по предварительной информации, подозреваемый имеет признаки психического расстройства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса - угроза убийством. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении.

Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия. По квалификации статьи, наказание - ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.

Прямая речь Вирастюка: "Они вообще разговаривали в таком блатном жаргоне, на русском языке. После чего я говорю: "Или вы разговариваете нормально, или я кладу трубку". На что он повторил: "По-моему ты не понял. Мы все равно придем за твоей душой из ада". Ну и дальше нецензурная лексика была. Ну вот так, после чего я положил трубку и это продолжалось 31 секунду".

Напомним: Стронгмен Василий Вирастюк избрался в парламент на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа". Признания избранным победителем он добился через суды.