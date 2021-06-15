Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вірастюк склав присягу в Раді під вигуки "Ганьба"

Вівторок, 15 червня 2021, 10:26

Визнаний обраним на проміжних виборах на в окрузі №87 від партії "Слуга народу" стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України.

Джерело: трансляція засідання парламенту 15 червня

Деталі: Частина нардепів викрикували при цьому "Ганьба", колеги зі "Слуги народу" підтримали Вірастюка оплесками.

На пленарному засіданні 15 червня зареєстровано 177 нардепів.

Що передувало: Велика палата Верховного суду скасувала рішення Верховного суду від 23 травня, яким було скасовано протокол ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів до ВР у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
  • 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Валентина Романенко, УП
Теми: Слуга народуВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог

Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім

оновленоЗеленський звільнив дитячого омбудсмена

Новини 15 червня: присяга Вірастюка, реакція на рішення НАТО

відеоЄрмак, його заступник та нардепи їздять на номерах прикриття – ЗМІ

"1+1" відповів партії Порошенка: "ЄС" чим далі стає схожим на "ОПЗЖ"

Усі новини...
Слуга народу
Законопроєкт про зміну статусу НАБУ: хто з депутатів правками хоче знищити незалежність Бюро 
"Слуги" пропонують заслухати звіт міністра енергетики у Раді в п'ятницю
"Слуга народу" до кінця сесії хоче ухвалити закон про олігархів – Корнієнко
Останні новини
02:00
В Афганістані вбили п'ятеро вакцинаторів від поліомієліту
01:13
Transparency International: Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС
00:26
Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу
23:55
"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог
23:40
Роналду побив декілька історичних рекордів на Євро
22:53
Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім
22:32
ЄС та США пообіцяли підтримувати Україну та домовилися разом реагувати на дії РФ
21:57
Новини економіки: податкова амністія, НАЗК про призначення Вітренка
21:38
оновленоЗеленський звільнив дитячого омбудсмена
21:27
ЦВК Молдови зменшила кількість дільниць для громадян з Придністров’я
Усі новини...