Вірастюк склав присягу в Раді під вигуки "Ганьба"
Вівторок, 15 червня 2021, 10:26
Визнаний обраним на проміжних виборах на в окрузі №87 від партії "Слуга народу" стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України.
Джерело: трансляція засідання парламенту 15 червня
Деталі: Частина нардепів викрикували при цьому "Ганьба", колеги зі "Слуги народу" підтримали Вірастюка оплесками.
На пленарному засіданні 15 червня зареєстровано 177 нардепів.
Що передувало: Велика палата Верховного суду скасувала рішення Верховного суду від 23 травня, яким було скасовано протокол ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів до ВР у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.
Передісторія:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
- 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
- Шевченко вирішив захищати свій результат у суді.
- 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
- 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.
Валентина Романенко, УП