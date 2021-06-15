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Вірастюк склав присягу в Раді під вигуки "Ганьба"

Вівторок, 15 червня 2021, 10:26
Вірастюк склав присягу в Раді під вигуки Ганьба

Визнаний обраним на проміжних виборах на в окрузі №87 від партії "Слуга народу" стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України.

Джерело: трансляція засідання парламенту 15 червня

Деталі: Частина нардепів викрикували при цьому "Ганьба", колеги зі "Слуги народу" підтримали Вірастюка оплесками.

На пленарному засіданні 15 червня зареєстровано 177 нардепів.

Що передувало: Велика палата Верховного суду скасувала рішення Верховного суду від 23 травня, яким було скасовано протокол ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів до ВР у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем.
  • 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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