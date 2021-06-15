Вірастюк склав присягу в Раді під вигуки "Ганьба"

Визнаний обраним на проміжних виборах на в окрузі №87 від партії "Слуга народу" стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України.

Джерело: трансляція засідання парламенту 15 червня

Деталі: Частина нардепів викрикували при цьому "Ганьба", колеги зі "Слуги народу" підтримали Вірастюка оплесками.

На пленарному засіданні 15 червня зареєстровано 177 нардепів.

Що передувало: Велика палата Верховного суду скасувала рішення Верховного суду від 23 травня, яким було скасовано протокол ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів до ВР у 87 окрузі "слуги народу" Василя Вірастюка.

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