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Навальному у в’язниці РФ поміняли причину пильного контролю

Понеділок, 11 жовтня 2021, 13:47
Олексій Навальний, фото з його Instagram

Російського опозиціонера Олексія Навального в тюрмі зняли з профілактичного обліку як схильного до втечі і поставили на профоблік як терориста й екстреміста.

Джерело: Instagram Навального

Деталі: Від імені Навального повідомляється, що він "змінив червону смугу на зелену".

Навальний був поставлений на профілактичний облік як схильний до втечі

Тепер комісія одностайно підтримала зняття його з цього обліку. Але одразу ж поставила на інший профоблік як екстреміста й як терориста. Теж одностайно.

Пряма мова Навального: "Тож бірки, де мою фізіономію перекреслює червона смуга, я з усього одягу споров. І пришив нові – із зеленою. І влився в численні лави мусульман (для них "екстремістська" смуга і була придумана. 70% тюремних "екстремістів" – вони), націоналістів і футбольних фанатів".

Новини це хороші. "Екстремістський" і "терористичний" профобліки не такі виснажливі, як "побєгушнік".

Порахував, що фразу "Навальний Олексій Анатолійович, 1976 р.н., незаконно утримується на території ІК-2, загін №2" я вимовив на відеореєстратор +1669 раз (так кожні дві години перевіряють, що ти не втік). І мені це страшенно набридло.

А з екстремізмом – кайф. Ніхто не перевіряє. Побоювався, що вимагатимуть, щоб я цілував портрети Путіна і вчив напам'ять цитати Медведєва, але і цього не треба. Просто над моїми нарами тепер висить табличка, що я терорист".

 
Instagram Navalny

Нагадаємо: 2 лютого 2021 року суд у Москві ухвалив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше".



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