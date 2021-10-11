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Навальному в тюрьме РФ поменяли причину пристального контроля

Понедельник, 11 октября 2021, 13:47
Навальному в тюрьме РФ поменяли причину пристального контроля
Алексей Навальный, фото из его Instagram

Российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме сняли с профилактического учета как склонного к побегу и поставили на профучет как террориста и экстремиста.

Источник: Instagram Навального 

Детали: От имени Навального сообщается, что он "сменил красную полосу на зеленую".

Навальный был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу

Теперь комиссия единогласно поддержала снятие его с этого учета. Но сразу же поставила на другой профучет как экстремиста и как террориста. Тоже единогласно.

Прямая речь Навального: "Так что бирки, где мою физиономию перечеркивает красная полоса, я со всей одежды спорол. И пришил новые – с зеленой. И влился в многочисленные ряды мусульман (для них "экстремистская" полоса и была придумана. 70% тюремных "экстремистов" – они), националистов и футбольных фанатов".

Новости это хорошие. "Экстремистский" и "террористический" профучеты не такие утомительные, как "побегушник". 

Посчитал, что фразу "Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г.р., незаконно удерживается на территории ИК-2, отряд №2" я произнес на видеорегистратор 1669 раз (так каждый два часа проверяют, что ты не убежал). И мне это ужасно надоело.

А с экстремизмом – кайф. Никто не проверяет. Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист".

 
Instagram Navalny

Напомним: 2 февраля 2021 года суд в Москве постановил, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года по делу "Ив Роше".

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