Суд відмовився арештовувати Труханова і призначив заставу

У справі про заволодіння землею в Одесі Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору в арешті мера Одеси Геннадія Труханова та призначив заставу в 30,2 мільйона гривень.

Джерело: ЦПК

Деталі: Рішення 11 жовтня винесла суддя ВАКС Оксана Олійник. Крім того на мера Одеси поклали ряд обов’язків, зокрема він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та здати на зберігання закордонні паспорти.

Застава має бути внесена протягом 5 днів з дня постановлення ухвали. Якщо ж її не внесуть, прокуратура зможе просити про зміну запобіжного заходу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заарештувати мера Одеси з правом внести 120 млн гривень застави.

UPD: Сам мер Одеси в коментарі журналістам заявив, що таких грошей на заставу не має, але "буде шукати" та сподівається виграти апеляцію.

Що передувало: 6 жовтня НАБУ повідомило, що Труханову та ще трьом посадовцям Одеської міськради вручено підозри в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

Всього у справі 16 підозрюваних. Загальний розмір завданої шкоди оцінюють у більш ніж пів мільярда гривень.

Серед підозрюваних - бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.