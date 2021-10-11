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Суд отказался арестовывать Труханова и назначил залог

Понедельник, 11 октября 2021, 14:34
Суд отказался арестовывать Труханова и назначил залог
Геннадий Труханов. фото с его Facebook

По делу о завладении землей в Одессе Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадия Труханова и назначил залог в 30,2 миллиона гривен.

Источник: ЦПК

Детали: Решение 11 октября вынесла судья ВАКС Оксана Олейник. Кроме того, на мэра Одессы возложен ряд обязанностей, в частности он должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать на хранение загранпаспорта.

Залог должен быть внесен в течение 5 дней со дня вынесения постановления. Если же его не внесут, прокуратура сможет просить об изменении меры пресечения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арестовать мэра Одессы с правом внести 120 млн гривен залога.

UPD: Сам мэр Одессы в комментарии журналистам заявил, что таких денег на залог не имеет, но "будет искать" и надеется выиграть апелляцию.

Что предшествовало: 6 октября НАБУ сообщило, что Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.

Всего в деле  16 подозреваемых. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.

Среди подозреваемых - бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановАнтикоррупционный суд
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