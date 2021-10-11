Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Водія Hummer, який збив на смерть дитину, повернули в СІЗО

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:13
Островський на місці ДТП. фото з facebook прокуратури

Обвинуваченого у смертельній ДТП на Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, водія Hummer Кирила Островського знову взяли під варту.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Маскимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Обвинуваченого доправили у СІЗО одразу після засідання".

Деталі: У понеділок 11 жовтня 2021 року Печерський районний суд столиці, задовольнивши клопотання прокурора, застосував до чоловіка безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 9 грудня 2021 року.

Що передувало: Обвинувачений, який із моменту затримання на місці події перебував під вартою, 5 жовтня 2021 року був звільнений з СІЗО у зв’язку з завершенням строку запобіжного заходу. Суддя Крістіна Константінова перебувала у відпустці і не встигла продовжити Островському запобіжний.

Українська правда
Теми: ДТПпрокуратураКиївсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом

фотоРозвідка під виглядом розмінування: українські бійці затримали росіянина 

Чорногорія оприлюднила список іноземців, що отримали "золоті паспорти" – в ньому 6 українців

Путін заявив, що в Україні відкачують російський газ, який йде в ЄС

фотоНацгвардія замінить радянські автомати на гвинтівки, близькі до стандартів НАТО

ДТП з нардепом: ДБР допитало більше 10 свідків, але не Трухіна. Відео аварії ще шукають

Усі новини...
ДТП
На Полтавщині перекинувся автобус з людьми
Собчак спростувала смерть другої жінки у ДТП й пообіцяла допомогти родині загиблої
Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих
Останні новини
17:38
Україна запропонувала Росії зіграти у "Гру в кальмара"
17:32
Львів посилює карантин: діти на канікули, у кіно та музеї лише після щеплення
17:18
У Білорусі вирішили взятися за підписників "екстремістських" Telegram-каналів
17:15
Журналісти знайшли СБівця, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського
16:36
"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом
16:30
фотоРозвідка під виглядом розмінування: українські бійці затримали росіянина 
16:29
Київ вирішив не переносити осінні канікули
16:19
відеоКонтррозвідники СБУ затримали у Львові злочинця з Туреччини
16:10
В РФ заявили, що домовились з США відновити консультації щодо Донбасу
16:08
відеоПрихильники Саакашвілі пікетували біля посольства Грузії в Києві
Усі новини...