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Водія Hummer, який збив на смерть дитину, повернули в СІЗО

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:13
Водія Hummer, який збив на смерть дитину, повернули в СІЗО
Островський на місці ДТП. фото з facebook прокуратури

Обвинуваченого у смертельній ДТП на Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, водія Hummer Кирила Островського знову взяли під варту.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Маскимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Обвинуваченого доправили у СІЗО одразу після засідання".

Деталі: У понеділок 11 жовтня 2021 року Печерський районний суд столиці, задовольнивши клопотання прокурора, застосував до чоловіка безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 9 грудня 2021 року.

Що передувало: Обвинувачений, який із моменту затримання на місці події перебував під вартою, 5 жовтня 2021 року був звільнений з СІЗО у зв’язку з завершенням строку запобіжного заходу. Суддя Крістіна Константінова перебувала у відпустці і не встигла продовжити Островському запобіжний.

Українська правда

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Теми: ДТПпрокуратураКиївсуд
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