Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Водителя Hummer, который сбил насмерть ребенка, вернули в СИЗО

Понедельник, 11 октября 2021, 15:13
Островский на месте ДТП. фото с facebook прокуратуры

Обвиняемого в смертельном ДТП на Леси Украинский, в результате которой погибла 10-летняя девочка, водителя Hummer Кирилла Островского снова взяли под стражу.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Маскимець в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Обвиняемого доставили в СИЗО сразу после заседания".

Детали: В понедельник 11 октября 2021 года Печерский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство прокурора, применил к мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9 декабря 2021 года.

Что предшествовало: Обвиняемый, который с момента задержания на месте происшествия находился под стражей, 5 октября был освобожден из СИЗО в связи с завершением срока меры пресечения. Судья Кристина Константинова находилась в отпуске и не успела продолжить Островскому арест.

Украинская правда
Темы: ДТПпрокуратураКиевсуд
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Спрятаться не получится": Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом

фотоРазведка под видом разминирования: украинские бойцы задержали россиянина

Черногория обнародовала список иностранцев, получивших "золотые паспорта" – в нем 6 украинцев

Путин заявил, что в Украине откачивают российский газ, который идет в ЕС

фотоНацгвардия заменит советские автоматы на винтовки, близкие к стандартам НАТО

ДТП с нардепом: ГБР допросило более 10 свидетелей, но не Трухина. Видео аварии еще ищут

Все новости...
ДТП
В Полтавской области перевернулся автобус с людьми
Собчак опровергла смерть второй женщины в ДТП и пообещала помочь семье погибшей
Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших
Последние новости
17:18
В Беларуси решили взяться за подписчиков "экстремистских" Telegram-каналов
17:15
видеоЖурналисты нашли СБУшника, который пытался сорвать показ фильма об оффшорах Зеленского
16:36
"Спрятаться не получится": Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом
16:30
фотоРазведка под видом разминирования: украинские бойцы задержали россиянина
16:29
Киев решил не переносить осенние каникулы
16:19
видеоКонтрразведчики СБУ задержали во Львове турецкого преступника
16:10
В РФ заявили, что договорились с США возобновить консультации по Донбассу
16:08
видеоСторонники Саакашвили пикетировали у посольства Грузии в Киеве
16:07
"Нафтогаз" взял "Донецкоблгаз" под контроль
16:06
Черногория обнародовала список иностранцев, получивших "золотые паспорта" – в нем 6 украинцев
Все новости...