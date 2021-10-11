Водителя Hummer, который сбил насмерть ребенка, вернули в СИЗО

Обвиняемого в смертельном ДТП на Леси Украинский, в результате которой погибла 10-летняя девочка, водителя Hummer Кирилла Островского снова взяли под стражу.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Маскимець в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Обвиняемого доставили в СИЗО сразу после заседания".

Детали: В понедельник 11 октября 2021 года Печерский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство прокурора, применил к мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9 декабря 2021 года.

Что предшествовало: Обвиняемый, который с момента задержания на месте происшествия находился под стражей, 5 октября был освобожден из СИЗО в связи с завершением срока меры пресечения. Судья Кристина Константинова находилась в отпуске и не успела продолжить Островскому арест.