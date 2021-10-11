Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського обговорили можливий локдаун і "ресторани по сертифікатах"

Понеділок, 11 жовтня 2021, 16:45
У Зеленського обговорили можливий локдаун і ресторани по сертифікатах

У президента України Володимира Зеленського пройшла селекторна нарада з питань протидії пандемії COVID-19, де зокрема піднімалось питання повного локдауну і посилення карантинних обмежень.

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Дослівно: "На нараді главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19.

Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення".

Деталі: Також під час наради було наголошено, що серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані, що означає, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація.

Передісторія:

  • 5 жовтня Київська адміністрація розповсюдила протокол, яким посилювались карантинні заходи у столиці – відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАПах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, мали приймати лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-теста.
  • Проте пізніше КМДА оприлюднила повідомлення, в якому заявила, що карантин не посилюють, доки столиця у "жовтій" зоні, а лише готуються до нього. Тому тести й сертифікати наразі не потрібні для відвідування закладів. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: