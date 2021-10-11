У Зеленського обговорили можливий локдаун і "ресторани по сертифікатах"

У президента України Володимира Зеленського пройшла селекторна нарада з питань протидії пандемії COVID-19, де зокрема піднімалось питання повного локдауну і посилення карантинних обмежень.

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Дослівно: "На нараді главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19.

Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення".

Деталі: Також під час наради було наголошено, що серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані, що означає, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація.

Передісторія: