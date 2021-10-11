У Зеленського обговорили можливий локдаун і "ресторани по сертифікатах"
У президента України Володимира Зеленського пройшла селекторна нарада з питань протидії пандемії COVID-19, де зокрема піднімалось питання повного локдауну і посилення карантинних обмежень.
Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента
Дослівно: "На нараді главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19.
Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення".
Деталі: Також під час наради було наголошено, що серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані, що означає, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація.
Передісторія:
- 5 жовтня Київська адміністрація розповсюдила протокол, яким посилювались карантинні заходи у столиці – відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАПах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, мали приймати лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-теста.
- Проте пізніше КМДА оприлюднила повідомлення, в якому заявила, що карантин не посилюють, доки столиця у "жовтій" зоні, а лише готуються до нього. Тому тести й сертифікати наразі не потрібні для відвідування закладів.