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У Зеленського обговорили можливий локдаун і "ресторани по сертифікатах"

Понеділок, 11 жовтня 2021, 16:45

У президента України Володимира Зеленського пройшла селекторна нарада з питань протидії пандемії COVID-19, де зокрема піднімалось питання повного локдауну і посилення карантинних обмежень.

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Дослівно: "На нараді главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19.

Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення".

Деталі: Також під час наради було наголошено, що серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані, що означає, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація.

Передісторія:

  • 5 жовтня Київська адміністрація розповсюдила протокол, яким посилювались карантинні заходи у столиці – відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАПах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, мали приймати лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-теста.
  • Проте пізніше КМДА оприлюднила повідомлення, в якому заявила, що карантин не посилюють, доки столиця у "жовтій" зоні, а лише готуються до нього. Тому тести й сертифікати наразі не потрібні для відвідування закладів. 

Українська правда
Теми: Зеленськийкарантин


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