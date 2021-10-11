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У Зеленского обсудили возможный локдаун и "рестораны по сертификатам"

Понедельник, 11 октября 2021, 16:45

У президента Украины Владимира Зеленского прошло селекторное совещание по вопросам противодействия пандемии COVID-19, где в частности поднимался вопрос полного локдауна и усиления карантинных ограничений.

Источник: сообщения на сайте Офиса президента

Дословно: "На совещании главе государства доложили о ходе вакцинации, а также о том, что обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19.

Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения".

Детали: Также во время совещания было отмечено, что среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - вакцинированные, что означает, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация.

Предыстория:

  • 5 октября Киевская администрация распространила протокол, которым усиливались карантинные мероприятия в столице - посетителей в госадминистрациях, ЦНАП, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, должны якобы принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Однако позже КГГА обнародовала сообщение, в котором заявила, что карантин не усиливают, пока столица в "желтой" зоне, а только готовятся к нему. Поэтому тесты и сертификаты пока не нужны для посещения заведений.

Темы: Зеленскийкарантин
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