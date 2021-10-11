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У поліції повідомили, чим завершився автопробіг до маєтку Зеленського

Понеділок, 11 жовтня 2021, 18:09
У поліції повідомили, чим завершився автопробіг до маєтку Зеленського
Фото: Ельдар Сарахман

Поліція Києва у зв’язку з проведеним у неділю "Автомаршу розгніваних громадян" до будинку президента Володимира Зеленського у Кончі-Заспі отримала лише повідомлення про скупчення автомобілів.

Джерело: Укрінформ, який посилається на речницю поліції Києва Юлію Гірдвіліс

Пряма мова Гірдвіліс: "Було у нас повідомлення про скупчення автомобілів (щодо автопробігу – ред.), але там конфліктних ситуацій більше не відбувалося, це за нашою інформацією. Далі вони (активісти – ред.) виїхали за межі Києва", - поінформувала Гірдвіліс.

Що цьому передувало: У неділю 10 жовтня біля будинку президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі його противники провели акцію проти його політики.

Теми: поліціяЗеленський
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