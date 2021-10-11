В полиции сообщили, чем завершился автопробег к дому Зеленского

Полиция Киева в связи с проведенным в воскресенье "Автомаршем разгневанных граждан" к дому президента Владимира Зеленского в Конче-Заспе получила лишь сообщение о скоплении автомобилей.

Источник: Укринформ, который ссылается на пресс-секретаря полиции Киева Юлию Гирдвилис

Прямая речь Гирдвилис: "Было у нас сообщение о скоплении автомобилей. Но там конфликтных ситуаций больше не происходило, это по нашей информации. Далее они (активисты - ред.) выехали за пределы Киева", - сообщила Гирдвилис .

Что этому предшествовало: В воскресенье 10 октября у дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе его противники провели акцию против его политики.