Зеленський обговорив з Меркель і Макроном відновлення роботи Нормандської четвірки

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емануелем Макроном можливість відновлення переговорів у форматі Нормандської четвірки.

Джерело: повідомлення Зеленського у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Провів важливу розмову з Ангелою Меркель та Емануелем Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі та підготовки саміту #N4. (Нормандської четвірки – ред.)

Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру".

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Передісторія:

Зеленський неодноразово заявляв, що розраховує на проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі, але за його словами, все залежить від Росії.