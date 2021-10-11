Зеленский обсудил с Меркель и Макроном восстановление работы Нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном возможность возобновления переговоров в формате Нормандской четверки.

Источник: сообщение Зеленского в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном относительно активизации переговоров для окончания войны в Донбассе и подготовки саммита #N4. (Нормандской четверки - ред.)

Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира".

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Предыстория:

Зеленский неоднократно заявлял, что рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе, но по его словам, все зависит от России.