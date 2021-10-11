Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном восстановление работы Нормандской четверки

Понедельник, 11 октября 2021, 19:25

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном возможность возобновления переговоров в формате Нормандской четверки.

Источник: сообщение Зеленского в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном относительно активизации переговоров для окончания войны в Донбассе и подготовки саммита #N4. (Нормандской четверки - ред.)

Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира".

Читайте также: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Предыстория:

Зеленский неоднократно заявлял, что рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе, но по его словам, все зависит от России.

Темы: МакронЗеленскийМеркель
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 13 октября: коронавирусные ограничения, "открытое небо" в действии

ВАКС поддержал закрытие дела "Роттердам+"

Львов усиливает карантин: дети на каникулы, в кино и музеи только после прививки

"Спрятаться не получится": Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом

фотоРазведка под видом разминирования: украинские бойцы задержали боевика с паспортом РФ

Черногория обнародовала список иностранцев, получивших "золотые паспорта" – в нем 6 украинцев

Все новости...
Макрон
Чтобы уважали: Макрон призвал Европу развивать собственную оборону
В Макрона бросили яйцом, нападавшего задержали
Неизвестные слили в сеть QR-код к ковид-сертификату Макрона
Последние новости
21:13
Новости 13 октября: коронавирусные ограничения, "открытое небо" в действии
20:51
Зеленский подписал закон о поддержке молодых фермеров
20:32
ВАКС поддержал закрытие дела "Роттердам+"
20:15
НБУ определил курс гривни на первый рабочий день после праздников
20:02
НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова
19:48
Потенциальный канцлер Германии Шольц рассчитывает на новое правительство к Рождеству
19:30
Умер экс-директор ЧАЭС, при котором произошла катастрофа
19:19
600 тысяч домохозяйств будут платить за газ вдвое больше: в чем причина
19:03
Дело "политического эксперта" Дудкина пошло в суд
18:53
У Лаврова заступились за Поклонскую перед украинским МЗС
Все новости...