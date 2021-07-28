Зеленський про врегулювання на Донбасі: "Нормандська зустріч" буде, але все залежить від Росії

Президент Володимир Зеленський розраховує на проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі, але вважає, що все залежить від Росії.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація" 28 липня

Пряма мова Зеленського: "Ще раз підтверджую нашу готовність до перемовин у "нормандському форматі". Я вважаю, що така зустріч буде. Але на сьогодні це все залежить від Росії, і не треба нам перекидати цей "м'яч" від тих чи інших, я маю на увазі – джерел російських медіа. Усе залежить від них".

Деталі: Президент уточнив, що "питання повернення Донбасу, питання тиші на Донбасі, питання збереження людей, зменшення пострілів, питання обміну – усі ці питання на сьогодні залежать від бажання Російської Федерації".

А також від "тиску, допомоги і підтримки" партнерів України – учасників "нормандської четвірки".

Зеленський також додав, що Україна на цьому шляху робить усе необхідне і "просувається в цьому питанні достатньо – не швидко, але як тільки можливо".