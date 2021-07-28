Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський про врегулювання на Донбасі: "Нормандська зустріч" буде, але все залежить від Росії

Середа, 28 липня 2021, 12:09
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський розраховує на проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі, але вважає, що все залежить від Росії.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація" 28 липня

Пряма мова Зеленського: "Ще раз підтверджую нашу готовність до перемовин у "нормандському форматі". Я вважаю, що така зустріч буде. Але на сьогодні це все залежить від Росії, і не треба нам перекидати цей "м'яч" від тих чи інших, я маю на увазі – джерел російських медіа. Усе залежить від них".

Деталі: Президент уточнив, що "питання повернення Донбасу, питання тиші на Донбасі, питання  збереження людей, зменшення пострілів, питання обміну – усі ці питання на сьогодні залежать від бажання Російської Федерації".

А також від "тиску, допомоги і підтримки" партнерів України – учасників "нормандської четвірки".

Зеленський також додав, що Україна на цьому шляху робить усе необхідне і "просувається в цьому питанні достатньо – не швидко, але як тільки можливо".

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийРосіяДонбаснормандський формат


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – джерело

ДПСУ підтвердила закриття кордону на в’їзд у Білорусь

НАБУ і САП просять взяти Януковича з сином під варту

Усі новини...
Зеленський
Зеленський "шпиганув" Кличка через хресну ходу УПЦ МП
Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року
Хомчак іде з посади. Призначено нового головнокомандувача – ОП
Останні новини
21:45
Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС
21:31
ЄБРР планує надати Ощадбанку кредит у 100 млн євро з правом увійти в капітал
21:23
Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака
21:02
Гривня продовжує зміцнюватись до долара та євро
20:46
фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською
20:31
В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США
20:13
Мін'юст розраховує на перемогу України у великій справі проти РФ щодо Донбасу
19:57
РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – джерело
19:40
Наглядова рада "Нафтогазу" затвердила 130 млн премії правлінню "авансом"
19:24
Під час лісових пожеж в турецькій Анталії постраждали більше 50 людей
Усі новини...