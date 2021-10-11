Окупанти поранили українського військового
Понеділок, 11 жовтня 2021, 19:52
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один український військовий поранений.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.
Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї".
Деталі: Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав поранення. Він у лікарні, стан його здоров’я задовільний.
ЗСУ відкрили вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.
Українська правда