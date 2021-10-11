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Окупанти поранили українського військового

Понеділок, 11 жовтня 2021, 19:52
фото: ООС

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один український військовий поранений.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї".

Деталі: Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав поранення. Він у лікарні, стан його здоров’я задовільний.

ЗСУ відкрили вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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