Окупанти поранили українського військового

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один український військовий поранений.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї".

Деталі: Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав поранення. Він у лікарні, стан його здоров’я задовільний.

ЗСУ відкрили вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.