Оккупанты ранили украинского военного
Понедельник, 11 октября 2021, 19:52
В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, один украинский военный ранен.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия".
Детали: В результате обстрела один военнослужащий получил ранения. Он в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.
ВСУ открыли огонь в ответ и заставили боевиков прекратить обстрелы.
Украинская правда