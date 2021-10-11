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Оккупанты ранили украинского военного

Понедельник, 11 октября 2021, 19:52
фото: ООС

В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, один украинский военный ранен.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия".

Детали: В результате обстрела один военнослужащий получил ранения. Он в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

ВСУ открыли огонь в ответ и заставили боевиков прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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