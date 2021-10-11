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Путін теж поговорив із Меркель і Макроном, скаржився на Україну

Понеділок, 11 жовтня 2021, 21:23
фото: кремль

Президент Росії Володимир Путін, як і глава України Володимир Зеленський, телефоном поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови обговорювали роботу Нормандської четвірки.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно: "Докладно обговорена ситуація у зв'язку з пробуксовкою процесу вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту, що викликає занепокоєність. При цьому три лідери наголосили на важливості реалізації Мінських домовленостей 2015 року як безальтернативній основі врегулювання. Була також підкреслена зацікавленість у подальшій координації зусиль Росії, Німеччини та Франції в "нормандському форматі".

Президент Росії дав принципову оцінку лінії київської влади, яка вперто ухиляється від виконання як своїх зобов'язань по Мінських угодах, так і домовленостей, досягнутих на попередніх "нормандських" самітах, в тому числі в Парижі.

З урахуванням складного непростого стану справ у врегулюванні конфлікту на південному сході України лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки". Міністри закордонних справ будуть вести справу до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої ​​організації в разі доцільності та "нормандського" саміту".

Деталі: Повідомляється, що під час розмови обговорювали "деякі інші міжнародні питання", в тому числі і "боротьбу з тероризмом в Африканському регіоні".

Нагадаємо: Перед цією розмовою Зеленський обговорив із канцлером Меркель і Макроном можливість відновлення переговорів у форматі Нормандської четвірки.

Українська правда
Теми: ПутінМеркельМакронЗеленськийнормандський формат


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